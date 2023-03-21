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Кафанов сообщил, что в мартовских матчах сборной России сыграют Сафонов и Селихов

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и вратарь «Спартака» Александр Селихов примут участие в товарищеских встречах с Ираком и Ираном.
Кафанов сообщил, что в мартовских матчах сборной России сыграют Сафонов и Селихов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Могу сказать, что на эти два матча планируется задействовать Селихова и Сафонова. Кто в какие матчи — пока не знаем», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал «Спартак» базовым клубом национальной команды.

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