Карпин назвал «Спартак» базовым клубом сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал «Спартак» базовым клубом национальной команды на данный момент.

«Спартак» — базовый клуб сборной? Пока да. Сегодня да, может, на следующем сборе уже нет. Команда идёт на втором месте, были игры с 11 российскими футболистами в основном составе», — цитирует Карпина ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

В окончательный состав сборной попали в том числе вратарь «Спартака» Александр Селихов, а также защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. При этом Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.

Ранее Карпин ответил на вопрос, пригодятся ли Малком и Клаудиньо сборной России.