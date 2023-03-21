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Карпин назвал «Спартак» базовым клубом сборной России по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал «Спартак» базовым клубом национальной команды на данный момент.
Карпин назвал «Спартак» базовым клубом сборной России по футболу
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» — базовый клуб сборной? Пока да. Сегодня да, может, на следующем сборе уже нет. Команда идёт на втором месте, были игры с 11 российскими футболистами в основном составе», — цитирует Карпина ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

В окончательный состав сборной попали в том числе вратарь «Спартака» Александр Селихов, а также защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. При этом Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.

Ранее Карпин ответил на вопрос, пригодятся ли Малком и Клаудиньо сборной России.

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