Быстров считает, что эксперимент с переходом на систему «осень — весна» провалился
«На мой взгляд, самое разумное решение для нашей страны — переход обратно на «весна — осень», когда все лиги будут начинаться в одно время и заканчиваться перед зимой», — написал Быстров в своём Telegram-канале.
По его мнению, «кто-то пролоббировал, что всем будет лучше от перехода на «осень — весна».
«Но, к сожалению, этот эксперимент провалился», — добавил экс-хавбек «Зенита».
Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень — весна». Переход на данную систему был осуществлён в сезоне-2011/12.
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачев 22 марта заявил, что может быть рассмотрен вопрос о переходе на систему «весна — осень», если такая инициатива будет исходить от клубов РПЛ.