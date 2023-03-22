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Быстров считает, что эксперимент с переходом на систему «осень — весна» провалился

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал идею перехода на схему проведения чемпионата России по футболу «весна — осень».

«На мой взгляд, самое разумное решение для нашей страны — переход обратно на «весна — осень», когда все лиги будут начинаться в одно время и заканчиваться перед зимой», — написал Быстров в своём Telegram-канале.

По его мнению, «кто-то пролоббировал, что всем будет лучше от перехода на «осень — весна».

«Но, к сожалению, этот эксперимент провалился», — добавил экс-хавбек «Зенита».

Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень — весна». Переход на данную систему был осуществлён в сезоне-2011/12.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачев 22 марта заявил, что может быть рассмотрен вопрос о переходе на систему «весна — осень», если такая инициатива будет исходить от клубов РПЛ.

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