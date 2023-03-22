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Гранат: Джикия, Головин и Миранчук — серьёзные потери для сборной России

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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об эпидемии травм в сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командами Ирана и Ирака.
Гранат: Джикия, Головин и Миранчук — серьёзные потери для сборной России
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«Дивеев, Джикия, Головин и Миранчук — серьёзные потери для России перед матчами с Ираном и Ираком. Сборную ждёт самый серьёзный соперник за последнее время. Хотелось бы увидеть команду в оптимальном составе», — цитирует бывшего футболиста сборной «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что в любом матче важен результат.

«Но хотелось бы отталкиваться от игры сборной, чтобы команда показывала интересный футбол», — добавил Гранат.

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Сборная Ирана выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, хавбек «Монако» Александр Головин, а также защитники «Спартака» Георгий Джикия и  ЦСКА Игорь Дивеев пропускают мартовский сбор национальной команды из-за травм.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.

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