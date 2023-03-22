Смородская оценила признание футболиста «Локомотива» Тикнизяна, решившего выступать за Армению

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о решении полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении по футболу.

«Не вижу ничего плохого в словах Тикнизяна. Такие случаи сплошь и рядом. Если его не вызывают в нашу сборную, то пусть выступает за команду Армении. Главное, чтобы Тикнизян приносил пользу «Локомотиву», — цитирует Смородскую Sport24.

20 марта футболист получил паспорт Армении.

23-летний защитник был вызван в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. Игра пройдёт 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

Ранее сообщалось, как Александр Гришин отреагировал на информацию о том, что игроки «Локомотива» Тикнизян и Константин Марадишвили могут выступать за сборные Армении и Грузии, а не за сборную России.