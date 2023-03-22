Колосков не считает, что России любой ценой нужны победы в матчах с Ираном и Ираком

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о мартовских товарищеских матчах со сборными Ирана и Ирака.

«Результат всегда важен, но это не главное. Не нужен результат любой ценой. Важно, что сборная жива, тренируется, у неё есть спарринг-партнёры, что сборной России разрешено играть международные матчи — это сегодня самое главное», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Спортивный функционер также прокомментировал отсутствие ряда лидеров в сборной из-за травм.

«Не знаю, насколько серьёзная потеря Дивеев, но Головин, Миранчук и Джикия — да. Это сильнейшие игроки нашей сборной, равноценной замены им нет», — заключил он.

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Сборная Ирана выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.