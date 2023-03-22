Карпин назвал Иран самым серьёзным соперником сборной России за последнее время

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил силу команды Ирана перед товарищеским матчем в Тегеране.

«За последние годы это самая сильная сборная, с которой будем играть. У Ирана одна из самых сильных сборных в Азии», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что для российской команды в условиях изоляции любой матч полезен и необходим.

«Особенно против таких соперников, как Иран», — добавил Карпин.

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Сборная Ирана выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.