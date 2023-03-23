Карпин: не стоит обсуждать итоговый счёт матча с Ираном

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о результате товарищеского матча с командой Ирана.

«Результат не оценивал бы, прямо счёт на табло. Мне лично хотелось посмотреть, как мы будем играть против такой команды. Поэтому больше про игру вопросы, а не про результат как таковой», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Тренер признался, что его не расстроило бы поражение от Ирана.

«Могли проиграть, могли вничью сыграть, могли и победить даже в самой концовке. До нашего гола мне почти всё понравилось, а вот после гола почти ничего не понравилось», — заключил Карпин.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.