Узнать больше

Карпин: не стоит обсуждать итоговый счёт матча с Ираном

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о результате товарищеского матча с командой Ирана.

«Результат не оценивал бы, прямо счёт на табло. Мне лично хотелось посмотреть, как мы будем играть против такой команды. Поэтому больше про игру вопросы, а не про результат как таковой», —  цитирует Карпина «Матч ТВ».

Тренер признался, что его не расстроило бы поражение от Ирана.

«Могли проиграть, могли вничью сыграть, могли и победить даже в самой концовке. До нашего гола мне почти всё понравилось, а вот после гола почти ничего не понравилось», — заключил Карпин.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск. 

Ранее Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить