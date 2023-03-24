Аршавин: сборная России обыграет Ирак в товарищеском матче в Санкт-Петербурге

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы национальной команды в контрольном матче с Ираком в Санкт-Петербурге.

«Ирак надо обыгрывать, тем более в Питере. Думаю, что всё будет нормально. То, что идеальной сыгранности нет... Сборная России должна играть и просто играет. Что наигрывать и к чему, непонятно. Когда всё вернётся, если вернётся, неизвестно. Так что надо просто играть, — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране сыграла со сборной Ирана в товарищеском матче вничью (1:1).

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.