Аршавин: сборная России обыграет Ирак в товарищеском матче в Санкт-Петербурге
«Ирак надо обыгрывать, тем более в Питере. Думаю, что всё будет нормально. То, что идеальной сыгранности нет... Сборная России должна играть и просто играет. Что наигрывать и к чему, непонятно. Когда всё вернётся, если вернётся, неизвестно. Так что надо просто играть, — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Команда Валерия Карпина 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране сыграла со сборной Ирана в товарищеском матче вничью (1:1).
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.
Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.