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Аршавин: сборная России обыграет Ирак в товарищеском матче в Санкт-Петербурге

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы национальной команды в контрольном матче с Ираком в Санкт-Петербурге.

«Ирак надо обыгрывать, тем более в Питере. Думаю, что всё будет нормально. То, что идеальной сыгранности нет...  Сборная России должна играть и просто играет. Что наигрывать и к чему, непонятно. Когда всё вернётся, если вернётся, неизвестно. Так что надо просто играть, — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране сыграла со сборной Ирана в товарищеском матче вничью (1:1).

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск. 

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.

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