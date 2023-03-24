Федун считает, что сборная России должна была проиграть Ирану с крупным счётом

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о результате товарищеского матча между сборными России и Ирана в Тегеране.

«Счёт мог быть разгромным и должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды — участницы чемпионата мира мы выглядели, мягко говоря, очень бледно», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.