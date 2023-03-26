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Дюков рассказал, когда состоится матч сборной России по футболу с командой Китая

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, когда состоится матч национальной команды со сборной Китая.
Дюков рассказал, когда состоится матч сборной России по футболу с командой Китая
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы обсуждали, в том числе и с Китаем, возможность проведения таких матчей, но Китай пока не проводит у себя игры. Мы такую возможность имеем, в этом или в следующем году такой матч обязательно состоится», — цитирует Дюкова РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге со сборной Ирака на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Ранее Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА и ФИФА относительно дальнейшего будущего российского футбола.

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