Дюков рассказал, когда состоится матч сборной России по футболу с командой Китая
- РИА Новости
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«Мы обсуждали, в том числе и с Китаем, возможность проведения таких матчей, но Китай пока не проводит у себя игры. Мы такую возможность имеем, в этом или в следующем году такой матч обязательно состоится», — цитирует Дюкова РИА Новости.
Встреча в Санкт-Петербурге со сборной Ирака на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.
Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.
Ранее Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА и ФИФА относительно дальнейшего будущего российского футбола.