Дюков рассказал, когда состоится матч сборной России по футболу с командой Китая

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, когда состоится матч национальной команды со сборной Китая.

«Мы обсуждали, в том числе и с Китаем, возможность проведения таких матчей, но Китай пока не проводит у себя игры. Мы такую возможность имеем, в этом или в следующем году такой матч обязательно состоится», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Встреча в Санкт-Петербурге со сборной Ирака на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Ранее Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА и ФИФА относительно дальнейшего будущего российского футбола.