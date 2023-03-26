Дюков: возможность перехода РФС в АФК существует, мы держим в голове такой сценарий

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА и ФИФА относительно дальнейшего будущего российского футбола.

«На данный момент у нас есть договорённость с УЕФА о том, что мы не комментируем какие-то промежуточные итоги работы. Что касается перехода в АФК, да, такая возможность существует, и мы, безусловно, учитываем её и держим подобный сценарий развития событий у себя в голове», — цитирует Дюкова Sport24.

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана поддерживает переход РФС в Азию.