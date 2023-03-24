Федерация футбола Ирана поддерживает переход РФС в Азию

Вице-президент Федерации футбола Ирана Мохаммад Наби высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Хотели бы, чтобы Россия присоединилась к Азиатской конфедерации футбола? Да, наша федерация настроена позитивно», — цитирует Наби Sport24.

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее вице-президент РФС Никита Симонян ответил на вопрос о возможных переговорах организации и УЕФА.