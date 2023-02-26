Симонян считает, что РФС нужно оставаться в УЕФА

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян ответил на вопрос о возможных переговорах РФС и УЕФА.

«Нельзя же сидеть на одном месте. Нам нужно оставаться в Европе. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Время покажет», — цитирует ветерана «Спорт-Экспресс».

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее юрист объяснил, почему отклонили апелляцию РФС по отстранению сборной и клубов.