Юрист объяснил, почему отклонили апелляцию РФС по отстранению сборной и клубов

Партнёр правовой компании SILA Михаил Прокопец прокомментировал решение Верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению от международных соревнований.

«В связи со сложившейся политической обстановкой в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Россию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей союза причинам. С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии, которая, по мнению РФС, была направлена в срок. По имеющейся у нас информации, суд отказал в приёме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство — пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин», — цитирует Прокопца «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что РФС рассматривает возможность обращения в другие инстанции для защиты спортсменов.

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что РФС предложил Иракской федерации футбола провести матч сборных в Сочи.