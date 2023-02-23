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Юрист объяснил, почему отклонили апелляцию РФС по отстранению сборной и клубов

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Партнёр правовой компании SILA Михаил Прокопец прокомментировал решение Верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению от международных соревнований.
Юрист объяснил, почему отклонили апелляцию РФС по отстранению сборной и клубов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«В связи со сложившейся политической обстановкой в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Россию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей союза причинам. С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии, которая, по мнению РФС, была направлена в срок. По имеющейся у нас информации, суд отказал в приёме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство — пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин», — цитирует Прокопца «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что РФС рассматривает возможность обращения в другие инстанции для защиты спортсменов.

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что РФС предложил Иракской федерации футбола провести матч сборных в Сочи.

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