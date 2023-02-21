РФС предложил Иракской федерации футбола провести матч сборных в Сочи

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что организация предложила Иракской федерации футбола провести матч национальных команд в Сочи.

«РФС получил от Иракской федерации футбола предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили её внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи», — приводит слова пресс-службы коммуникаций ТАСС.

Как сообщает Al Sabaah, Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде.

По информации источника, приглашения также получили сборные Боливии и Узбекистана. Ирак планирует провести матчи во время мартовского перерыва на международные игры.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее в РФС прокомментировали возможный перенос матча «Локомотив» — «Спартак» из-за погоды.