В РФС прокомментировали возможный перенос матча «Локомотив» — «Спартак» из-за погоды

В Российском футбольном союзе (РФС) ответили на вопрос о возможном переносе матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» из-за погодных условий.

«В случае если температура будет ниже -15 °С, команды имеют право отказаться от проведения матча. При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату», — цитирует сообщение пресс-службы Metaratings.

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала календарь игр в рамках Кубка России по футболу.