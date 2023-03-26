Сборная России одержала первую домашнюю победу с ноября 2021 года

Сборная России одержала победу над национальной командой Ирака в товарищеском матче.

Для команды Валерия Карпина эта победа стала первой с ноября 2021-го года. Тогда Россия также в Санкт-Петербурге победила Кипр в квалификации ЧМ-2022 (6:0).

Голами в матче с Ираком в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отметил игру Пиняева в составе сборной России в товарищеском матче с командой Ирака.