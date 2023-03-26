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Корнеев: у Пиняева есть все данные, чтобы перейти в более сильный чемпионат

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отметил игру полузащитника Сергея Пиняева в составе сборной России в товарищеском матче с командой Ирака.
Корнеев: у Пиняева есть все данные, чтобы перейти в более сильный чемпионат
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сейчас он находится там, где должен быть. Он должен пока развиваться в «Локомотиве». Но мы видим, что развивается он правильно. Он не боится брать игру на себя, быстрый, техничный. Все данные, чтобы перейти в более сильный чемпионат, у него есть», — цитирует Корнеева «Матч ТВ»

Игрок в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Он побил достижение Дмитрия Сычёва.

Встреча между Россией и Ираном проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Счёт к 68-й минуте — 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Ранее Пиняев рассказал о критике в свой адрес после вызова в сборную России по футболу.

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