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Пиняев: критиковать меня может только главный тренер

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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о критике в свой адрес после вызова в сборную России по футболу.
Пиняев: критиковать меня может только главный тренер
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я не слышал много критики и привык не обращать внимания на то, что пишут или говорят. Все люди, которые разбираются в футболе, понимают, как сложно это в нынешней ситуации. Критиковать может только главный тренер», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске. 

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта и пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее Александр Соболев рассказал о визите допинг-офицеров в пять утра.

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