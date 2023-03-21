Пиняев: критиковать меня может только главный тренер

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о критике в свой адрес после вызова в сборную России по футболу.

«Я не слышал много критики и привык не обращать внимания на то, что пишут или говорят. Все люди, которые разбираются в футболе, понимают, как сложно это в нынешней ситуации. Критиковать может только главный тренер», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта и пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

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