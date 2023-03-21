Соболев рассказал о визите допинг-офицеров в пять утра
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«Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Песьякова. Ну ничего, так бывает. Не было ли желания ответить, что хочется спать? Было. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура», — цитирует Соболева «Матч ТВ».
Допинг-офицеры посетили сборную России по футболу на тренировочной базе в подмосковном Новогорске ранним утром 20 марта.
Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.
Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Соболев увеличивает отрыв по жёлтым карточкам.