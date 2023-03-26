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Карпин отреагировал на критику Матыцина в свой адрес

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о критике со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.
Карпин отреагировал на критику Матыцина в свой адрес
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Нужны, видимо, правильные слова, лозунги. Наверное, да. Больше комментировать нечего. По поводу безразличия даже говорить не приходится», — цитирует Карпина Sport24.

Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.

Национальная команда России одержала победу над национальной командой Ирака в товарищеском матче. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал заявления Матыцина в адрес Карпина необоснованными.

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