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Бышовец назвал заявления Матыцина в адрес Карпина необоснованными

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Бышовец назвал заявления Матыцина в адрес Карпина необоснованными
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Реакция болельщиков и министра по поводу интервью Карпина странная. Я не увидел в словах Валерия легкомысленного отношения к своей работе. А уж тем более нежелания работать. Наоборот, он говорил, что у него есть желание, он хочет работать. В конце концов, он бы сам ушёл, если бы не хотел руководить сборной. Мне кажется, работа, которую он проводит со сборной в такой сложный для всех нас период, достаточно убедительна. Формируется новый состав, приглашаются молодые футболисты. Это не так просто, как может показаться. И не забывайте, что Иран — участник чемпионата мира, который имел постоянную практику и сыграл сформированным составом против совершенно нового состава сборной России. Так что задачи здесь чисто стратегические, которые заключаются не в том, чтобы показывать зрелищный футбол, а в том, чтобы развивать молодых и талантливых футболистов. Критика Матыцина в данном случае необоснованна», — заявил Бышовец в интервью RT.

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