Кузяев: будет интересно сыграть с Ираком, это крепкая команда

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирака.

«Что знаю о сборной Ирака? Честно говоря, совсем немного. Судя по тому, что мы видели на разборе, это достаточно крепкая команда. К тому же, в этом году Ирак выиграл Кубок Наций Персидского залива», — цитирует Кузяева сайт РФС.

Матч Россия — Ирак пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.

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