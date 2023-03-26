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Кузяев: будет интересно сыграть с Ираком, это крепкая команда

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Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирака.
Кузяев: будет интересно сыграть с Ираком, это крепкая команда
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Что знаю о сборной Ирака? Честно говоря, совсем немного. Судя по тому, что мы видели на разборе, это достаточно крепкая команда. К тому же, в этом году Ирак выиграл Кубок Наций Персидского залива», — цитирует Кузяева сайт РФС.

Матч Россия — Ирак пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Ольга Смородская заявила, что Валерия Карпина нельзя увольнять с поста главного тренера сборной России.

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