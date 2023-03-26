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Бышовец назвал Пиняева исключительным футболистом

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника Сергея Пиняева в составе национальной команды в товарищеском матче с Ираком.
Бышовец назвал Пиняева исключительным футболистом
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Я очень рад за него. Сергей — молодец. И в «Локомотиве», и в сборной. Он отличается отличным дриблингом, скоростью, реализация придёт с опытом. Когда-то и меня также хвалили. В 1970-м году мы играли с Мексикой, тоже в Ленинграде. Я был чуть постарше Пиняева, мне было 20 лет. И комментатор Набутов отметил меня как игрока с филигранной техникой. Так что тут могу сказать то же самое. Его появление в сборной — это следствие не только его старания, но и ставка на его исключительность. Сюда также можно добавить Зиньковского и Облякова, они тоже очень талантливые футболисты», — заявил Бышовец RT.

Ранее Бышовец высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Ираком.

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