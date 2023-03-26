Бышовец поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Ирака

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Ираком.

«В первую очередь матч определяет результат. Результат есть. Мы посмотрели два разных тайма и могли наблюдать адаптацию дебютантов. Начало матча носило характер такой психологической неготовности, по игрокам было видно, что они немножко переживают. Это проявлялось в ошибках Песьякова и в обороне, где мы по-прежнему имеем большие проблемы», — заявил Бышовец RT.

По его словам, ко второму тайму игра наладилась, игроки стали действовать активнее, хорошо смотрелись футболисты из «Спартака», также понравились Обляков и Пиняев.

«Забитые мячи дали игрокам уверенность и раскрепостили игроков, наконец-то появились эмоции на поле, которых так не хватало в прошлом матче. На это повлияли и домашний стадион, и количество болельщиков — всё-таки их было значительно больше, чем в Тегеране. Так что эта победа сборной вселяет какой-то оптимизм», — добавил Бышовец.

Ранее Бышовец высказался о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.