Нагорных о Пиняеве: мы увидели, что у нашего футбола отличное будущее

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных поздравил Сергея Пиняева c дебютным голом за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Ирака (2:0).

«Сергей всегда выкладывается на поле. Рад, что ему сегодня удалось забить дебютный гол за национальную сборную России. Сегодня мы увидели, что у нашего футбола отличное будущее, есть плеяда молодых игроков! Нужно продолжать с ними работать в клубах», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Пиняев отметился голом в товарищеском матче с Ираком (2:0). Таким образом, он стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России, забив в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Ранее Карпин оценил игру Пиняева в товарищеском матче с Ираком.