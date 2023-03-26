Узнать больше

Нагорных о Пиняеве: мы увидели, что у нашего футбола отличное будущее

Короткая ссылка
Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных поздравил Сергея Пиняева c дебютным голом за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Ирака (2:0).
Нагорных о Пиняеве: мы увидели, что у нашего футбола отличное будущее
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Сергей всегда выкладывается на поле. Рад, что ему сегодня удалось забить дебютный гол за национальную сборную России. Сегодня мы увидели, что у нашего футбола отличное будущее, есть плеяда молодых игроков! Нужно продолжать с ними работать в клубах», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Пиняев отметился голом в товарищеском матче с Ираком (2:0). Таким образом, он стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России, забив в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Ранее Карпин оценил игру Пиняева в товарищеском матче с Ираком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить