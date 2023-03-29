Федун призвал не ждать от сборной России по футболу победы на турнире в Азии

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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

«Сборная России может сыграть в чемпионате CAFA? Не надо ждать, что мы его выиграем», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Российский футбольный союз (РФС) 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов считает важным участие сборной России по футболу в чемпионате Центральной Азии.

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