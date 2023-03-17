Черчесов считает важным участие сборной России по футболу в чемпионате Центральной Азии

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможности выступления сборной России по футболу в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии.

«Не знаю, какого уровня будет турнир, но институт сборной должен быть. Такие турниры важны для игроков. Многие соскучились, у кого-то есть шанс дебютировать за сборную. Сейчас все матчи должны быть контрольными, не просто товарищескими», — цитирует Черчесова ТАСС.

По его словам, если есть возможность собрать сборную, играть на таком турнире, даже ничего не значащем, это хорошее дело.

«Главное, тренеру расставить правильные акценты. Хотелось бы, чтобы матчи, которые они, дай бог, проведут, были лучше и качественнее, чем, например, с Киргизией», — заключил Черчесов.

Российский футбольный союз (РФС) 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что УЕФА обновил данные в таблице коэффициентов стран, позиции в которой определяются по итогам выступлений клубов на протяжении последних пяти сезонов.