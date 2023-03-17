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Россия опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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УЕФА обновил данные в таблице коэффициентов стран, позиции в которой определяются по итогам выступлений клубов на протяжении последних пяти сезонов.
Россия опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • Gettyimages.ru

Россия выпала из лучшей десятки впервые с сезона-2004/05, ранее антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/04, сообщает Opta.

Если российские клубы вернут в еврокубки, санкт-петербургский «Зенит» будет начинать участие в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Второе и третье места отправятся во второй раунд квалификации Лиги конференций.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что возможное участие сборной России в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета.

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