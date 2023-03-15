УЕФА не возражает против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что возможное участие сборной России в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.

13 марта пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня. Помимо россиян участие в турнире примут команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что жеребьёвка чемпионата Центральной Азии по футболу с участием сборной России намечена на май.