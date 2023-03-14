Жеребьёвка чемпионата Центральной Азии по футболу с участием сборной России намечена на май

Пресс-атташе Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) Полат Аллагулиев рассказал, что жеребьёвка первого чемпионата Центральной Азии по футболу (CAFA) должна пройти в начале мая.

«Сроки и место проведения жеребьёвки на стадии согласования. Предварительно, она должна состояться в начале мая», — цитирует Аллагулиева ТАСС.

13 марта пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня.

Помимо россиян участие в турнире примут команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее Масалитин объяснил, чем может быть интересен турнир CAFA для сборной России по футболу.