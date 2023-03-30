В РФС рассказали, почему на исполкоме не обсуждали вопрос перехода в Азию

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Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской рассказал, почему сегодня не обсуждался вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
В РФС рассказали, почему на исполкоме не обсуждали вопрос перехода в Азию
  • РИА Новости

«Сегодня не должно было обсуждаться. Когда создавалась рабочая группа с членами ФИФА, УЕФА и МОК, речь изначально шла о том, что работа будет вплоть до конца апреля», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

В марте РФС сообщил, что обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, что на исполкоме организации не будет рассматриваться вопрос перехода в Азию.

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