Дюков: вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию сегодня не рассматривается

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что на исполкоме организации не будет рассматривать вопрос перехода в Азию.
Дюков: вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию сегодня не рассматривается
  • РИА Новости

«Вопрос перехода в Азию сегодня не рассматривается», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Российский футбольный союз 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Федун призвал не ждать от сборной России по футболу победы на турнире в Азии.

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