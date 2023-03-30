Дюков: вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию сегодня не рассматривается

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что на исполкоме организации не будет рассматривать вопрос перехода в Азию.

«Вопрос перехода в Азию сегодня не рассматривается», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Российский футбольный союз 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Федун призвал не ждать от сборной России по футболу победы на турнире в Азии.