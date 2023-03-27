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В Кремле высказались о ситуации с Fan ID

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с паспортом болельщика — Fan ID.

«Это прерогатива наших спортивных властей, служб безопасности, и именно они должны принимать решения. Есть определённая аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше — их прерогатива», — цитирует Пескова РИА Новости.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

Ранее Дмитрий Медведев предложил скорректировать правила выдачи Fan ID.

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