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Дмитрий Медведев предложил скорректировать правила выдачи Fan ID

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о работе паспорта болельщика (Fan ID).
Дмитрий Медведев предложил скорректировать правила выдачи Fan ID
  • РИА Новости

«Насчёт Fan ID — не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также отметил, что стоит скорректировать правила для правильной работы программы. По его словам, обеспечение безопасности с Fan ID приобретает совершенно абсурдные формы.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов выступил за отмену Fan ID.

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