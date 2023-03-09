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Зюганов призвал отменить закон о Fan ID

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов выступил за отмену Fan ID.
Зюганов призвал отменить закон о Fan ID
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma Press Service

«Напомню, что наша партия — единственная, кто голосовал против так называемого паспорта болельщика. КПРФ — единственная, кто внёс законопроект о его отмене.

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан электронную бирку и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», — написал Зюганов в своём Telegram-канале.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил запрос об отмене карты болельщика.

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