Алаев: РФС выступает за возвращение пива на стадионы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«РФС выступает за возвращение пива на стадионы. Это однозначная позиция союза. Клубы теряют деньги, многие партнёры покинули лигу. Также мы столкнулись с низкой посещаемостью. Поэтому возвращение пива на стадионы в нашей ситуации крайне целесообразно», — заявил Алаев на пресс-конференции.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее заместитель министра спорта РФ Андрей Фёдоров сообщил, что пиво могут вернуть для продажи на стадионах российских футбольных клубов.