Корстин: закон о продаже пива на стадионах сможет привлечь деньги в российский баскетбол

Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о возможном возвращении пива на стадионы.

«Мы уходим от бюджетного финансирования, поэтому этот закон может помочь баскетболу, в том числе, и увеличить посещаемость на наших аренах. К тому же баскетбол — это семейный вид спорта, и очень редко можно встретить нетрезвых болельщиков на наших аренах. Закон поможет привлечь деньги в российский баскетбол», — заявила Корстин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы.