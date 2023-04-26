Журова: если будем вести себя так же, как на чемпионате мира, можно пиво вернуть

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о том, стоит ли вернуть пиво на стадионы во время футбольных матчей в России.

«Может, действительно разделить по зонам. Ведь люди беспокоятся, что на трибунах рядом с детьми окажутся не очень трезвые — мы же понимаем, что когда люди выпили, они начинают себя вести немножко по-другому. Если будем вести себя так же и болеть, как на чемпионате мира, можно пиво вернуть», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее представитель МВД России Валерий Ботвин заявил, что в организации не возражают против законопроекта о продаже пива на стадионах в случае работающей системы идентификации болельщиков.