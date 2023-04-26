МВД не против продажи пива на стадионах, но только с системой идентификации болельщиков

Представитель МВД России Валерий Ботвин заявил, что в организации не возражают против законопроекта о продаже пива на стадионах, но при условии работающей системы идентификации болельщиков.

«Обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — цитирует Ботвина РИА Новости.

Частью информационной СИБ является карта болельщика. Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по упрощению использования инвалидами, пенсионерами и детьми систем идентификации футбольных болельщиков.