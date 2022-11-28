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Дюков: в Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС пока не видит готовности от клубов

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о продаже пива на футбольных стадионах во время матчей.
Дюков: в Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС пока не видит готовности от клубов
  • РИА Новости

«В Москве можно продавать пиво на стадионах: вышел нормативный акт, который разрешает это делать. Но здесь всё зависит от клубов — готовы они или нет. Пока с их стороны мы не видим готовности и попыток осуществить продажу пива», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв не исключил, что скоро появится возможность рекламировать пиво и лекарственные средства на спортивных объектах.

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