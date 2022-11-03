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В РФС предложили разрешить рекламу пива и лекарств на спортивных объектах

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв не исключил, что скоро появится возможность рекламировать пиво и лекарственные средства на спортивных объектах.
В РФС предложили разрешить рекламу пива и лекарств на спортивных объектах
  • РИА Новости

«Мы хотели бы получить возможность рекламировать пиво на объектах спорта. И продавать пиво. А также, возможно, подумать о рекламировании лекарственных средств на спортивных соревнованиях, что на текущий момент запрещено», — цитирует Рогачёва ТАСС.

По его словам, это даст дополнительные источники финансирования через спонсорские контракты, благодаря которым появится возможность вложить деньги в спорт и в инфраструктуру.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее бывший тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что продажа пива на стадионах должна возобновиться в качестве пилотного проекта.

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