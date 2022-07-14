Трефилов предложил вернуть пиво на стадионы в качестве пилотного проекта

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Бывший тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что продажа пива на стадионах должна возобновиться в качестве пилотного проекта.
Трефилов предложил вернуть пиво на стадионы в качестве пилотного проекта
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«Есть так называемые пилотные проекты. Надо пробовать, запускать, пытаться, потому что спорт должен стремиться к тому, чтобы окупать себя. Конечно, возвращение пива на стадионы финансово поддержало бы клубы», — цитирует Трефилова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что необходимо учитывать то, что у россиян «пока нет особой культуры употребления пива, нет тормозов».

«И это страшно. Поэтому продавать пиво можно, но некий ограничитель должен существовать», — добавил он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах в России.

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