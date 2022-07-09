Губерниев: пиво — это футбольный и хоккейный напиток

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах в России.

«На чемпионате мира пиво продавалось и дебошей с драками не было. Более крепкие напитки на стадионы нельзя, а пиво — это футбольный и хоккейный напиток», — цитирует Губерниева Metaratings.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее Зарема Салихова резко высказалась о противниках продажи пива на стадионах.