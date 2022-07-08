Салихова резко высказалась о противниках продажи пива на стадионах

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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова противников продажи пива на стадионах во время футбольных матчей.
Салихова резко высказалась о противниках продажи пива на стадионах
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Доводы всех моралистов — противников пива ничтожны. Если пиво в банках или стаканах оформить в стиле хохломы и гжели и дарить филимоновские свистульки с кокошниками на стадионах, тогда, может, процесс внедрения пива пойдет быстрее», — цитирует Салихову Sport24.

Она напомнила, что в Германии пиво разрешено на стадионах и при этом ВВП страны самый высокий в Европе. Салихова подчеркнула, что пиво — это бизнес и качественный сервис.

«Там, где пиво, там и повышенный спрос на кейтеринг, такси и так далее. Везде выигрывает бизнес», — сказала она.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о работе над законопроектом о разрешении продажи пива на стадионах.

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