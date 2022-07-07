В Госдуме возобновят работу над законом о продаже пива на стадионах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о работе над законопроектом о разрешении продажи пива на стадионах.

«Мы разморозим работу по данному законопроекту. Мы направим запрос в ответственный комитет, а также будем работать в тесном контакте со всеми ведомствами», — цитирует Свищёва ТАСС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее Павел Каманцев был назначен председателем экспертно-судейской комиссии.