Каманцев стал председателем ЭСК РФС
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте союза.
Отмечается, что в состав комиссии также вошёл Эдуард Малый, который обслуживал матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2005 по 2012 год.
Напомним, что арбитры РПЛ перестали получать назначения на матчи еврокубков после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.
Ранее Каманцев назвал условия приглашения иностранных судей в РПЛ.