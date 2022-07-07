Каманцев стал председателем ЭСК РФС

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев назначен председателем экспертно-судейской комиссии (ЭСК).
Каманцев стал председателем ЭСК РФС
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте союза.

Отмечается, что в состав комиссии также вошёл Эдуард Малый, который обслуживал матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2005 по 2012 год.

Напомним, что арбитры РПЛ перестали получать назначения на матчи еврокубков после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее Каманцев назвал условия приглашения иностранных судей в РПЛ.

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