Глава судейского комитета РФС рассказал об условиях приглашения иностранных арбитров в РПЛ

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев назвал условия приглашения иностранных судей в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Глава судейского комитета РФС рассказал об условиях приглашения иностранных арбитров в РПЛ
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«Мы можем приглашать иностранных арбитров, но только при одном условии — взаимного обмена. У нас есть своя индустрия, и мы должны её развивать. Надо показывать уважение своим арбитрам и поощрить тех, кто хорошо отработал сезон», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что арбитры РПЛ перестали получать назначения на матчи еврокубков после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее Каманцев рассказал, почему российские арбитры не дают интервью после матчей.

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