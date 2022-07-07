Глава судейского комитета РФС рассказал об условиях приглашения иностранных арбитров в РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев назвал условия приглашения иностранных судей в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Мы можем приглашать иностранных арбитров, но только при одном условии — взаимного обмена. У нас есть своя индустрия, и мы должны её развивать. Надо показывать уважение своим арбитрам и поощрить тех, кто хорошо отработал сезон», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что арбитры РПЛ перестали получать назначения на матчи еврокубков после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее Каманцев рассказал, почему российские арбитры не дают интервью после матчей.