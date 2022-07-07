Глава судейского комитета РФС объяснил, почему арбитры не дают интервью после матчей

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему российские арбитры не дают интервью после матчей.

«У нас нет одного усреднённого судьи. Даже в РПЛ есть арбитры абсолютно разной подготовки, жизненного опыта, бэкграунда, интеллекта. Объяснения решений не всегда имеют товарный вид», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что арбитры могут давать послематчевые комментарии на коммерческих турнирах в качестве эксперимента, потому что на таких соревнованиях нет нервозной обстановки.

Напомним, что арбитры РПЛ перестали получать назначения на матчи еврокубков после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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