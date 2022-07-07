Глава судейского комитета РФС объяснил, почему арбитры не дают интервью после матчей

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему российские арбитры не дают интервью после матчей.

«У нас нет одного усреднённого судьи. Даже в РПЛ есть арбитры абсолютно разной подготовки, жизненного опыта, бэкграунда, интеллекта. Объяснения решений не всегда имеют товарный вид», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что арбитры могут давать послематчевые комментарии на коммерческих турнирах в качестве эксперимента, потому что на таких соревнованиях нет нервозной обстановки.

Напомним, что арбитры РПЛ перестали получать назначения на матчи еврокубков после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре.